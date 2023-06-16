Akşener'in eski danışmanı ifşa etti! İYİ Parti'yi kimin yönettiğini açıkladı

İYİ Parti'de 14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkarak kriz çıkmasına neden olması ardından tekrardan masaya dönmesinin yanlış olduğunu savunanlar, seçimde alınan oy oranını az bulanlar ve parti içi demokrasiden dem vuranlar partiden art arda istifa etmeye başladı.

24 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde ise 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimet yaşaması İYİ Parti'deki istifaların daha da artmasına neden oldu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan Dr. Hasan Sami Özvarinli de seçim öncesinde istifa eden isimler arasındaydı.

Pensilvanya'nın adamları

Parti yönetiminde FETÖ yanlılarının söz hakkı sahibi olduğunu iddia eden Özvarinli, "Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegane belirleyicileridir." ifadelerini kullandı.



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İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor

İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına ve teşkilata vurgu yapan Özvarinli, İYİ Parti'nin Akşener tarafından yönetilmediğini de ileri sürdü.

Özvarinli, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamasında, "İYİ Parti'yi Meral Akşener yönetmiyor! Bu sebeple çok başlı bir siyasi parti olarak İYİ Parti'de her türlü tutarsızlığı gözlemlemek mümkün. Pensilvanya'nın adamları bir taraftan, Meral Akşener'in akraba-i taallûkatları diğer bir taraftan partinin Genel Başkanlık makamında siyasi kararların yegâne belirleyicileridir. Teşkilatların ve GİK'in her seferinde sudan çıkmış balık gibi şaşkınlıklar yaşamasının sebebi bu gölge kabineden dolayıdır" ifadelerini kullandı.