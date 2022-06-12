Akşener'den istismar kokulu iğrendiren paylaşım! Bir yandan HDP ile ittifak, bir yandan şehit istismarı...

Yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO'ya üyeliğini veto ederek, "İsveç terör örgütlerine siyasi, finansal ve askeri desteği sonlandırmalı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya yönelik operasyonlarında, İsveç yapımı silahların ele geçirilmesi bir yanda dururken, PYD elebaşısı Salih Müslim, "Türkiye Avrupa’ya şantaj yapıyor." ifadelerini kullandı.

HDP ile ittifak eden İP Genel Başkanı Meral Akşener'in de PYD elebaşısı Müslim ile aynı cümleleri kurması dikkat çekti.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e yönelik veto kararına ilişkin, şunları söyledi:

Eğer amacın, tansiyonu yükseltip, yine bir para pazarlığına oturmak ve elini yüksekten açmaksa; işte orada, sana "dur" demek, bizim boynumuzun borcudur!

Bir yandan HDP ile ittifak, bir yandan şehit istismarı!

Aynı Meral Akşener, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aybüke öğretmeni, samimiyetten uzak şu ifadelerle andı:

Bayrağımızın dalgalandığı her köşeye dokunmak ve çocuklarımıza ışık olmak için başladığı mesleğinde,

Terör örgütü pkk tarafından şehit edilen öğretmenimiz, #AybükeYalçın kızımızı şehadetinin 5. yılında saygı ve rahmetle anıyorum.

Ruhu şad olsun…