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Aktüel

Akşehir’de 101 kişiye 80 bin 800 TL ceza kesildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kısıtlamaya ve tedbirlere uymayan 101 kişiye 80 bin 800 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:43:22 -
Akşehir’de 101 kişiye 80 bin 800 TL ceza kesildi

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince kısıtlamaya ve tedbirlere uymayan 101 kişiye 80 bin 800 TL para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı münasebetiyle 4 gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere göz açtırmadı. İlçede 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 101 kişiye toplamda 80 bin 800 TL para cezası uygulandı.

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