Aksaray'daki 700 yıllık ‘Kanlı Pelit’ kanlı Moğol baskınının tek canlı şahidi

Aksaray’da yüzyıllar önce darağacı olarak kullanılan ve o yıllarda halk arasında ‘Kanlı Pelit’ diye adlandırılan meşe ağacı 700 yıllık geçmişine rağmen hala efsanelerle ayakta dururken, kanlı Pelit, kanlı Moğol baskınını gören tek canlı şahidi olarak da adlandırılıyor.

Aksaray’ın Bahçeli Mahallesi Ervah Kabristanlığı girişinde bulunan 7 asırlık meşe ağacı yüzyıllar geçmesine rağmen hala efsanelerle yaşıyor. Geçmiş yıllarda darağacı olarak kullanıldığı iddia edilen ve bu nedenle halk arasında ‘Kanlı Pelit’ adını alan ağaç oldukça iri gövdesiyle de dikkat çekiyor. Aksaray’da kanlı Moğol baskınını gören tek canlı olan Kanlı Pelit vatandaşlar tarafından çeşitli efsanelerle anlatılarak anılsa da, geçmişte darağacı olarak kullanıldığı ve bu nedenle Kanlı Pelit adını aldığı çeşitli uzman ve tarihçiler tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Ağacın yanında bulunan Aksaray Belediyesi tarafından hazırlanan bilgi panosunda ise, “700 yılı geride bırakmış olan bu meşe ağacını kimin diktiği bilinmemektedir. Eskiden hemen ağacın altında Danişmendli hükümdarı Melih Nizameddin Yağıbasan’ın oğlu Muzafferüddin Melik Mahmud Gazi’nin kabri şerifleri bulunmaktaydı. Muzafferüddin Melik Mahmud Gazi, 1210 yılında Selçukluların Aksaray emirliğini yapmıştır ve Melik hazretleri 700 yıl önce Aksaray’da vefat etmiştir. Bu sebeple bu ağacın Muzafferüddin Melik Mahmud Gazi’nin vefatı ile birlikte başucuna dikildiği tahmin ediliyor. Ağacın Kanlı Pelit olarak adlandırılması, halk arasında anlatılan efsaneleşmiş birçok hikaye vardır. Ancak doğru olan şudur: Ağaç, vaktiyle darağacı olarak kullanılmıştır. İşte darağacı olma görevini üstlenmiş olan bu ağaca halk, Kanlı Pelit ismini vermiştir. Tüm bunlara ilaveten Kanlı Pelit, Aksaray’da kanlı Moğol baskınını görmüş tek canlı şahidimizdir” ifadeleri yer alıyor.

Kanlı Pelit ağacına yakın bir yerde ikamet eden mahalle sakinlerinden Erol Kılıç (69) da, Kanlı Pelit ile ilgili çeşitli efsaneler duyduklarını söyledi.