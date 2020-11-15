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Aktüel Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:01:46 -
Aksaray'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobilin tıra çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Mehmet Uca (25) idaresindeki 42 HBK 19 plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 30. kilometresinde aynı yöne giden Abdullah Özkan (29) kontrolündeki 68 BK 540 plakalı tıra çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otomobildeki Alican Uğur (25), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü Uca'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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