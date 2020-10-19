  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aksaray Valisi Aydoğdu'dan sağlık çalışanının darbedilmesine ilişkin açıklama:
Aktüel

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan sağlık çalışanının darbedilmesine ilişkin açıklama:

"Bu münferit olay bizleri derinden üzdü. Sağlık çalışanına yapılan bu eylemi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:21:40 -
Aksaray Valisi Aydoğdu'dan sağlık çalışanının darbedilmesine ilişkin açıklama:

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekibinden bir sağlık çalışanının darbedilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ve bu eylemi kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.

Vali Aydoğdu ve beraberindekiler kent merkezindeki kafe ve restoranlarda, maske, mesafe ve temizlik kurallarını denetledi.

Denetimlerin bitiminde gazetecilere açıklamada bulunan Aydoğdu, "Aksaray'da maske kullanımı konusunda çok ciddi bir duyarlılık var. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken nokta kış ayı geliyor, insanlar kafelerde ve restoranlarda toplanıyor. Bu durum virüsün bulaş hızını artırabilir. Maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat ettiğimiz sürece bu hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

- Sağlık çalışanının darbedilmesi

Aydoğdu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü ekibinde yer alan sağlık çalışanının darbedilmesine değinerek, bu olayın kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

Saldırının Aksaray'a yakışmadığını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu münferit olay bizleri derinden üzdü. Sağlık çalışanına yapılan bu eylemi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Zaten güvenlik güçlerimiz gerekli işlemi yaptı. Şu anda süreç cumhuriyet savcılığımız nezdinde ilerliyor. Her şey hukuk çerçevesinde. Kimsenin endişesi olmasın. Halkımızın maske ve virüs konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarımızda devletin kendilerine verdiği görevi yerine getiriyorlar. Bizim yapmamız gereken birbirimize yardımcı olmak. Bizler birbirimizi anladığımız müddetçe bu tür münferit olayların olmayacağına inanıyorum. Süreci takip ediyoruz."

Aksaray'da, bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştiren İl Sağlık Müdürlüğü ekibinde yer alan ekip sorumlusunu darbettiği ileri sürülen eczane çalışanı gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Türk mallarına boykot yayılıyor... Skandal karara dev şirket de katıldı
Gündem

Türk mallarına boykot yayılıyor... Skandal karara dev şirket de katıldı

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında siyasi gerilim ticarete yayılırken, ülkenin en büyük süpermarket zinciri olan Othaim Markets de, Türkiye..
Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler
Gündem

Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşananlara ilişkin Nikol Paşinyan'ın açıklamalarını yorumladı...
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay