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Aktüel Akşam ezanı 10 dakika geç okunmuştu! Kaman Müftülüğünden açıklama
Aktüel

Akşam ezanı 10 dakika geç okunmuştu! Kaman Müftülüğünden açıklama

Kırşehir'in Kaman ilçesi müftülüğü, dün Merkez Çarşı Camisi'nde akşam ezanının 10 dakika geç okunmasının merkezi sistemdeki sorundan kaynaklandığını açıkladı ve vatandaşlardan özür dilendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 17:36:00 -
Akşam ezanı 10 dakika geç okunmuştu! Kaman Müftülüğünden açıklama

Kırşehir'in Kaman ilçesi müftülüğü, dün Merkez Çarşı Camisi'nde akşam ezanının 10 dakika geç okunmasının merkezi sistemdeki sorundan kaynaklandığını duyurdu.

Müftülüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada vatandaşlardan özür dilendi.

Açıklamada, "Sorun merkezi sistemden kaynaklandı. 29 Nisan 2021 Perşembe günü yaşanan aksama için Kaman Müftülüğü adına tüm Kaman ilçemizden özür dileriz. Buna sebep olan kişi hakkında gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. Bundan sonra merkezi sistem ezanı Kaman'da iptal edilmiştir." denildi.

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