Aksakallar Heyeti Başkanı’ndan Yeşil Vatan için mücadele edenlere teşekkür!

YENİ AKİT ANKARA

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden Yeşil Vatan için canını dişine takarak mücadele eden herkese teşekkür etti. Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yangından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Devletimiz, tüm kurumları ve imkanlarıyla Marmaris’te meydana gelen orman yangınına müdahale ediyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, #YeşilVatan için canla başla mücadele veren kahramanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.