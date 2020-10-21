  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Aksa Doğalgaz'ın hizmet verdiği Birecik'te hava kalitesi arttı
Ekonomi

Aksa Doğalgaz'ın hizmet verdiği Birecik'te hava kalitesi arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:48:35 -
Aksa Doğalgaz'ın hizmet verdiği Birecik'te hava kalitesi arttı

ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz'ın yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hava kalitesinin artmasıyla birlikte, hava kirliliğine bağlı solunum yolu hastalıklarında da azalma görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birecik'e 2018'de 41 kilometre, 2019'da 3,5 kilometre şebeke hattı yatırımı yapan Aksa Doğalgaz, 2020'de de alt yapı yatırımlarına devam edecek.

Aksa Doğalgaz, ikinci yılında 5 bin aboneye ulaştığı Birecik'te nüfusun yüzde 60'ını oluşturan Meydan ve Mezra mahallelerinde yapılan doğal gaz alt yapı yatırımlarına ek olarak bu yıl Merkez Mahallesi'nin Bahçelievler Bölgesi'ne de doğal gaz arzı sağlayacak.

Öte yandan, kömürle ısınan bir daireye göre yıllık yüzde 50 daha az karbon salımı gerçekleşen doğal gaz ile hava kalitesinin artmasıyla birlikte, hava kirliliğine bağlı solunum yolu hastalıklarında da önemli ölçüde azalma gözlendi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi
Dünya

Ruslar Türk SİHA'larına karşı silah geliştirdi

Suriye ve Libya'da Türk SİHA'ları tarafından avlanan Rus hava savunma sistemlerinin son olarak Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan SİHA'..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç
Dünya

Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç

Sudan Maliye Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 mil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay