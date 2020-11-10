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Aktüel Akrobasi pilotu baba kız "Ata'ya saygı uçuşu" gerçekleştirdi
Aktüel

Akrobasi pilotu baba kız "Ata'ya saygı uçuşu" gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:31:03 -
Akrobasi pilotu baba kız "Ata'ya saygı uçuşu" gerçekleştirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Yurt içi ve yurt dışındaki etkinliklerde Türkiye'yi ve Türk kadınını temsil eden, ülkenin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 29 yaşındaki Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk, Atatürk'ü anmak için Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Tesisleri'nden saat 08.55'te havalandı.

Ali İsmet Öztürk ile kızı Semin Öztürk Şener, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamındaki saygı uçuşunu saat 09.05'te gerçekleştirerek, tamamladı.

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