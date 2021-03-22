AKOM’dan kar yağışı uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamada bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve kent genelinde karla karışık yağmur ile kar yağışı geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.

Sıcaklık kış değerlerine kadar gerileyecek

AKOM’dan yapılan bilgilendirilmede, “Pazartesi (bugün) il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı (Yarın) günü rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.