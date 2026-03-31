  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran harekatı öncesi ve saldırılar sürerken hisse topladılar İran bahane para şahane Et fiyatlarını manipüle ediyorlardı! 8 ilde operasyon yapıldı CHP’li Marmaris Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 4 tutuklama Beyaz Saray’dan küstah ‘psikolojik harp’ atağı: Sarı Şeytan’ın sözcüsünden İran’a tehdit Beyaz Saray'dan tarihi itiraf! 'ABD, 250 yıl önce Yahudi-Hristiyan temeller üzerine kuruldu!' CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı ABD'den İsfahan'a büyük saldırı! Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan! 'Kemalistlerin cehaleti!' ABD basını Trump'ın acizliğini ifşa etti! 'Hürmüz kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır'
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AKOM'dan İstanbul'a uyarı üstüne uyarı!

İstanbul'da son üç gündür aralıksız devam eden ve metrekareye 117 kilograma kadar düşen şiddetli yağışlar bölgeyi terk etti. Ancak İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yayımlanan güncel rapor, bahar havasının kalıcı olmayacağını gözler önüne serdi.

AKOM'dan İstanbul'a uyarı üstüne uyarı!

Peki, Orta Akdeniz üzerinden kente giriş yapacak yeni hava dalgası etkisini ne zaman gösterecek ve sıcaklık grafiği nasıl şekillenecek? İşte gün gün beklenen meteorolojik gelişmelerin tüm detayları...

İstanbul, geride kalan günlerde yoğun yağışların etkisi altında kalarak barajlarını doldururken zorlu bir sınav verdi. Salı gününü 16 derece sıcaklık ve yağışsız bir havayla geçiren kent, kısa süreli molanın ardından yeniden bulutlu günlere dönmeye hazırlanıyor.

 

ORTA AKDENİZ ÜZERİNDEN YENİ SİSTEM GELİYOR

AKOM'un paylaştığı verilere göre, çarşamba günü itibarıyla Orta Akdeniz kaynaklı yeni bir yağışlı sistem İstanbul sınırlarından giriş yapacak. Bu sistemle beraber hava sıcaklıklarının 14 ile 19 derece bandına yükselmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklarda yaşanacak bu artışa rağmen, güneşli günler yerini kapalı bir havaya bırakacak. Megakentte önümüzdeki 4-5 günlük periyot boyunca aralıklı yağış geçişlerinin tekrarlanması bekleniyor.

 

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Meteorolojik hareketlilik hafta ortasından itibaren kademeli olarak artacak. Çarşamba akşam saatlerinde metrekareye 3 ila 7 kilogram düşmesi beklenen hafif yağmurlar, haftanın ilerleyen günlerinde karakter değiştirecek.

Özellikle cuma günü İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Metrekareye 5 ile 15 kilogram arasında yağış bırakması hesaplanan bu hareketli sistemin, haftanın kapanış gününde kent yaşamını doğrudan etkilemesi bekleniyor. Vatandaşların güne başlarken hava durumuna göre planlama yapması büyük önem taşıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23