Aklında bulunsun... Çapsızla dost olma

Çaplı dostlarla birlikte olmak, insanı çoğaltır, artırır, geliştirir ve yeni ufuklar açar...

Huzur bulursun onlarla...

Çapsız insanlarla birlikte olmak da, insanı zihinsel olarak çoraklaştırır, ufkunu daraltır,

O insanların ilgi alanları, basitleşir, düşünceleri, sığlaşır, gündemi, magazinleşir; konuşmaları, dedikodu seviyesine iner, duyguları arabeskleşir ve hayatının anlam düzeyi düşer...

Onun için, bizi soylu ve onurlu duygu ve düşüncelerle tanıştıracak, çaplı dostlar arayıp bulmalı.

Ne işle meşgulsen

Allah nezdindeki kıymetini anlamak istersen, O’nun seni ne ile meşgul ettiğine, hangi vazifelerde istihdam ettiğine bak.

> (Ataullah İskenderi)