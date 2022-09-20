Akıtma (Cızlama) tarifi nasıl yapılır? Mayalı, sütsüz cızlama, Trakya ve Bulgaristan akıtması nasıl yapılır?

Akıtma (Cızlama) Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı ılık su

2 su bardağı ılık süt

1 paket toz maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı un(kontrollü ekleyin)

Üzerine sürmek için;

Tereyağ ya da margarin

Akıtma (Cızlama) Tarifi Nasıl Yapılır?

Akıtmanın hamuru için derin bir kaba ılık sütü, suyu, mayayı ve şekeri koyup karıştırıyoruz. Unu ve tuzunu ekleyip(unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Kek hamuru kıvamında olacak)karıştırıyoruz. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamuru kepçeyle yapışmaz yüzeyli bir tavaya döküp arkalı önlü göz göz oluncaya dek pişiriyoruz. Pişen akıtmalara sıcakken tereyağı ya da margarin sürerek servis ediyoruz.

Cızlama (Mayalı Akıtma) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı ılık süt

2 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

2,5 – 3 su bardağı un

1 paket instant maya veya 1/2 (yarım) paket yaş maya

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı kadar margarin veya tereyağı

Cızlama (Mayalı Akıtma) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle süt, şeker, maya karıştırılır ve 10 dk mayalanması ve şekerin erimesi için bekletilir. Ardından, su, tuz, yumurta eklenip çırpılır. Un yavaş yavaş eklenip, çırpmaya devam edilir. Pürüzsüz, kek hamurundan biraz daha akışkan bir kıvama geldiğinde, 30 dk kadar mayalanması için üzeri örtülür. Tavamızı iyice kızdırıp, çay kaşığı ucuyla margarinle yağlanıp; 1 kepçe dökülür ve alt üst edilerek pişirilir. Pişen cızlamalara yağ sürülür. Hamur bitene kadar aynı şekilde pişirilir.

Sütsüz krep tarifi ile hiç süt kullanmadan kahvaltılık krepler hazırlayabileceksiniz. Bazılarımızın süte alerjisi olabiliyor, bazen de evde süt kalmıyor. Böyle durumlarda canınız krep çektiğinde artık sütsüz krep yapabilirsiniz.

Öncelikle sütsüz krep yapmak için kullanacağımız malzemelere bir göz atalım. Sonrasında da süt kullanmadan krep nasıl yapılır öğrenelim.

Sütsüz (cızlama) krep tarifi malzemeleri

2 yumurta

1 su bardağı su

1 su bardağı un

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Tuz

Süt kullanmadan suyla krep nasıl yapılır? Tarifi

Yumurtalarımızı bir kaba kıralım. Güzelce çırpalım. İçerisine; 1 su bardağı suyu ve sıvıyağı katalım. Hepsi karışıncaya kadar tekrar çırpalım. 1 su bardağı unu karışıma ekleyelim ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Tavamızı ısıtalım, ısınan tavaya biraz yağ koyalım. 1 kepçe sütsüz krep karışımından alıp tavaya yayalım. Önlü arkalı pişirelim. Bu şekilde sütsüz krep harcı bitene kadar devam edelim.

Trakya Usulü Mayalı Akıtma Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir litre sütü parmak dayanacak kadar ılıtıp içine bir paket yaş maya ve dört küp şekeri ekleyip karıştırın. Başka bir kapta üç yumurta ve bir yemek kaşığı sıvı yağını köpürterek çırpın. Arkadan mayalı sütü dökerek tekrar çırpın.

Sakar Akıtması (Hasköy Bulgaristan)

Malzemeler

200-400 gr un

200-400 ml su

60 gr tereyağı

5-10 gr maya

1 yumurta sarısı

1 tutam tuz

Bulgaristan Akıtması Nasıl Yapılır?

Maya biraz ılık suda eritilir, yanına un, suyun geri kalanı ve tuz ilave edilir. Akıtma hamurundan biraz daha koyu kıvamlı hamur hazırlanır ve hacmini iki-üç katı arttırana kadar kabarmaya bırakılır. Hamurdan saç üzerinde akıtmalar pişirilir, her akıtmadan önce saç sıvıyağ veya tereyağı ile, daha sonra da biraz su ile çırpılmış yumurta sarısı ile yağlanır, üzerine hamur kepçe ile dökülür. Bir tarafı pişip hamurda kabarcıklar oluştuktan sonra akıtmanın diğer tarafı çevrilir ve pişirilir. Hazır akıtmalar tereyağı ile yağlanır, yanında yoğurt ve balla sıcak servis edilir. Afiyet olsun.



