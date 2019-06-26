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Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali Bey İmamoğlu’na yenilmedi’

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi sonucunda CHP'li aday Ekrem İmamoğlu %54,21 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanan taraf oldu. Akit Soruyor ekibi seçmenlere, "Sizce Cumhur İttifakı 23 Haziran'da İstanbul'u neden kaybetti?" sorusunu yöneltti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:13

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

İstanbullular, 23 Haziran Pazar günü sandık başına giderek kararını verdi. Seçmenler %54,21 ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti. Akit Soruyor ekibi bugün seçmenlere, "Sizce Cumhur İttifakı 23 Haziran'da İstanbul'u neden kaybetti?" sorusunu yöneltti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:13
  1. İstanbul
  2. chp
  3. ekrem imamoğlu

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