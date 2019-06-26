Akit sordu, seçmen cevapladı! ‘Binali Bey İmamoğlu’na yenilmedi’ 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimi sonucunda CHP'li aday Ekrem İmamoğlu %54,21 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanan taraf oldu. Akit Soruyor ekibi seçmenlere, "Sizce Cumhur İttifakı 23 Haziran'da İstanbul'u neden kaybetti?" sorusunu yöneltti.

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr İstanbullular, 23 Haziran Pazar günü sandık başına giderek kararını verdi. Seçmenler %54,21 ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu tercih etti. Akit Soruyor ekibi bugün seçmenlere, "Sizce Cumhur İttifakı 23 Haziran'da İstanbul'u neden kaybetti?" sorusunu yöneltti.

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