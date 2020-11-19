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Medya Akit Medya iki dalda Türkiye Kristal Küre Ödülleri'ne aday
Medya

Akit Medya iki dalda Türkiye Kristal Küre Ödülleri'ne aday

Akit Medya Grubu, 10 Aralık 2020 Perşembe günü kazananlarının belli olacağı Türkiye Kristal Küre Ödülleri için iki dalda aday gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:49:00 - 2020-11-19 20:55:15
Akit Medya iki dalda Türkiye Kristal Küre Ödülleri'ne aday

Akit Medya Grubu, Türkiye Kristal Küre Ödülleri için iki dalda aday gösterildi.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye Kristal Küre Ödülleri'nde Yılın En İyi Gazetecisi ödülüne aday gösterilirken, Akit TV de Yılın En İyi Çıkış Yapan TV Kanalı ödülü için yarışacak. 

Oy kullanma tarihleri

Türkiye Kristal Küre Ödülleri için oy kullanma işlemi 30 Kasım 2020 Pazartesi günü tamamlanacak.10 Aralık 2020 tarihinde noter tarafından onaylanacak sonuçlara göre; 20 Aralık 2020 Cuma günü yarışmanın kazananları ile ödül töreninin yapılacağı yer ve tarih açıklanacak.

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