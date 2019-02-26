Akit gündeme taşıyor! Mazlumlara zulüm son buluyor

Hizb-ut Tahrirli mazlumların yeniden yargılama dilekçelerini hiçbir gerekçe göstermeden reddeden yerel mahkemelerin direnişini umursamayan Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi, adil bir karara imza attı.

FETÖ bağlantılı hakim ve savcıların asılsız suçlamalarla mahkum ettiği Hizb-ut Tahrirli 3 mazlumun tahliyesine hükmedildi. “Bir gün mutlaka silaha başvuracaklar” gerekçesiyle hiçbir cebir ve şiddet eyleme karışmamış 30 Müslüman ise adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyor.

Erzurum yüzleri güldürdü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Ergenekon Terör Örgütü’nün (ETÖ) kumpasları sonucu yargılanan Hizb-ut Tahrirli mazlumlara yönelik zulmün bir halkası daha kırıldı. Anayasa Mahkemesi’nce verilen ihlal kararlarının ardından Bülent Giyik, Rıfat Esen ve Sedat Karaca özgürlüklerine kavuştu. Gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınları ile gündemde tuttuğu bir fikir hareketi olan Hizb-ut Tahrir’e yönelik haksızlığı tespit eden Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu öne sürülen 3 mazlumun adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine hükmetti. Anayasa Mahkemesi’nin Yılmaz Çelik ve diğer iki Hizb-ut Tahrir üyesinin ayrı ayrı bireysel başvurularına verdiği “hak ihlali” kararlarını inceleyen Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, geri dönülemez mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve hak ihlalinin engellenmesi amacıyla 3 masumun serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

30 Müslüman cezaevinde ‘adalet’ istiyor

“Bir gün mutlaka silaha başvuracaklar” gerekçesiyle hiçbir cebir ve şiddet eyleme karışmamış 30 Müslüman ise adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyor. Yüksek mahkemenin verdiği hak ihlali kararlarına rağmen Hizb-ut Tahrir davalarında yeniden yargılamayı reddeden mahkemelerin isimleri ise şu şekilde: Ankara 11. Ağır Ceza, Diyarbakır 6. Ağır Ceza, Adana 8. Ağır Ceza, Adana 7. Ağır Ceza, Ankara 11. Ağır Ceza, İstanbul 10. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza, Erzurum 4. Ağır Ceza, İstanbul 12. Ağır Ceza, Van 3. Ağır Ceza, K.Maraş 4. Ağır Ceza ve Diyarbakır 4. Ağır Ceza.

Tecrübeli hakimler süreci iyi yönetiyor

Avukat Mustafa Kocamanbaş, davaların seyrini bilen hakimlerin yerinde kararlar verdiği belirterek, “Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı tecrübeli bir isimdi. Davaların seyrini biliyor. AYM’nin verdiği kararın emsal teşkil ettiğini bildiği için bu yönde karar verdi. Genelde ‘ret’ aldığımız hakimlerin çoğu göreve yeni başlamış genç hakimlerden oluşuyor” dedi. Erzurum’daki kararın yerel mahkemelere emsal teşkil edeceğini kaydeden Kocamanbaş, “Mahkeme gerekçeli kararında AYM’nin kararına atıfta bulunmuş. Bu gerekçenin içeriğinde, Türkiye’nin de imzaladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi olan ‘Adil Yargılama’ kararının uygulanmak zorunda olduğunu açıklamış. Tahliye olanlardan biri hakkında başvuru yapmadığımız halde, ‘doğal’ olarak etkileneceğini ve tahliyesinin gerekli olduğu yönünde karar vermiş. Bu sayede iyi bir emsal karar meydana gelmiş oldu” açıklamasında bulundu.

Yüksek Mahkeme, Hizb-ut Tahrir için ne diyor?

Akit’in deşifre ettiği hukuksuzlukları dikkate alarak Yılmaz Çelik’in bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığını vurguladığı kararında, zulmün durdurulması gerektiğine dikkat çekilmişti. Yargıtay ve mahkemelerin Hizb-ut Tahrir’in silahlı bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar gerekçelerinin “yeterli” olmadığına hükmeden AYM’nin Yılmaz Çelik ile ilgili verdiği hak ihlali kararının gerekçesi 26 Ekim günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. AYM, geçtiğimiz günlerde de Mahmut Oğuz isimli mazlumun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Hayali örgüt üyeliğilinden cezalandırılan Oğuz’un yeniden yargılanmasına karar verilmişti. Yüksek mahkeme, son olarak Hizb-ut Tahrir’e üyelik suçlaması ile 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Adnan İ.’ye yönelik ‘hak ihlali’ tespitinde bulunmuştu.