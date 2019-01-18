Akit deşifre etti, BTK o siteleri kapattı 15 Temmuz gecesi kendi ülkesini işgal etmeye kalkışan, yüzlerce insanımızı katleden ve binlerce insanımızı yaralayan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) propaganda yaptığı internet sitelerinin yasaklandığı ortaya çıktı.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL İlk kez Akit’in duyurduğu FETÖ’cü sitelere erişim engeli getirildiği belirlendi. Gazetemiz Akit’in Pazartesi günü yayımladığı “FETÖ’cü siteler kapatılsın” başlıklı haberi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 17 ve 25 Aralık kirli operasyonlarıyla seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan, 15 Temmuz’da millete bomba yağdıran Fetullahçı Terör Örgütü tarafından kurulan savunmahakki.com, ahvalnews6.com, kronoshaber1.com ve grihat2.com isimli sitelerde örgüt propangadası yapıldığı ortaya çıkmıştı. Milli iradeye yönelik gerçekleşen 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ABD’de kurulan sitelerin asker anlamına gelen “soldier” kullanıcı adıyla yayın yapması dikkat çekmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yalan haberlerle hedef alındığı, Türkiye’de yargı mekanizmalarının nasıl işlevsizleştirileceği yönünde yayınlar yapan siteleri deşifre etmemizin ardından harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 4 farklı FETÖ’cü sitenin fişini çekti. ABD’den yönetilen sitelerde, FETÖ’nün yargı sürecini sulandırma planlarına girişmiş olduğu ve manipülatif yöntemlerle 15 Temmuz’un üstüne kapamaya kalkıştığı açıkça görülüyordu.



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