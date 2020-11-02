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Aktüel Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların son sözlerinin dinlenilmesine başlandı
Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların son sözlerinin dinlenilmesine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:29:50 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların son sözlerinin dinlenilmesine başlandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davada sanıkların son sözlerinin dinlenilmesine başlandı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların son sözlerinin dinlenilmesine başlandı.

Mahkemenin, 6 Kasım'a kadar sanıkların son sözlerini dinlemesi, ardından karar aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de başlanmıştı.

Davanın sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbe girişimini Akıncı'dan yöneten sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ile Ankara'yı bombalayan pilotlar da bulunuyor.

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