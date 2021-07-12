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Gündem Akıncı davasında yeni gelişme! Açıklandı
Gündem

Akıncı davasında yeni gelişme! Açıklandı

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 17:40:00 -
Akıncı davasında yeni gelişme! Açıklandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanık hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede, FETÖ'nün anayasal düzeni değiştirerek örgüt ideolojisine uygun, sözde cemaat zümresine dayanan, milli olmayan, gayrimeşru bir iktidar oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Kararda darbe girişiminin, elebaşı Gülen ve yanındaki sözde tepe yöneticileriyle anlık iletişim halinde olan Akıncı Üssü'ndeki sivil imamların talimatıyla gerçekleştiği vurgulandı.

TSK İmamı Adil Öksüz

Kararda, darbe girişimini yöneten siviller Kemal Batmaz'ın Hava Kuvvetleri, Nurettin Oruç'un Jandarma, Hakan Çiçek'in Deniz Kuvvetleri, Adil Öksüz'ün de TSK imamı olduğu belirtildi.

Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206 kişinin yaralandığı bildirildi.

 

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