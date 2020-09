Akıma kapılınca iki kolunu kaybeden genç Samet, hayata yeniden dokunmak istiyor

AYDIN (AA) - GÖKHAN DÜZYOL - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, çatı işçiliği yapan babasına yardım ederken elektrik akımına kapılıp iki kolunu kaybeden Samet Aktepe (17), eski hayatına dönmenin hayalini kuruyor.

Ortaokuldan sonra çatı işleri yapan babasına yardım etmeye başlayan Samet Aktepe'nin, evlerinin bulunduğu Zafer Mahallesi'nde sürdürdüğü yaşamı 6 ay önce geçirdiği kazayla değişti.

Efeler ilçesindeki bir inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Aktepe, ağır yaralandı. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde 26 gün yoğun bakımda kalan gencin ameliyatla iki kolu omuzdan kesilmek zorunda kalındı. Bir süre daha hastanede kalan genç, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Beslenme, giyinme gibi tüm ihtiyaçlarını annesi karşılayan Aktepe, protez kolla da olsa eski günlerde olduğu gibi hiç kimsenin yardımı olmadan yaşamına devam etmek istiyor.

- "O an artık hiçbir şeye dokunamayacağımı anladım"

Samet Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kollarını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

Genç yaşta kolsuz kalmanın çok zor olduğunu dile getiren Aktepe, şöyle konuştu:

"Hastanede kendime geldiğimde iki kolumun da olmadığını gördüm. Zor bir şeydi. O an artık hiçbir şeye dokunamayacağımı anladım. Şu an hayatımın her alanında bir desteğe ihtiyacım var. Yemek yiyemiyorum, lavaboya gidemiyorum, çay veya kahve içemiyorum. Kapıyı açmak istesem açamıyorum. O nedenle en azından protez bir kolla bunları yapabilirim. Protezle hayata yeniden gülmek, kollarımı kullanacağım günlere kavuşmak istiyorum."

Arabalara karşı özel ilgisinin bulunduğunu belirten Samet Aktepe, protez kola kavuştuktan sonra bu hayalini de yerine getirmek istediğini aktardı.

- "Samet daha hayatının bağrında"

Baba Emoş Aktepe ise inşaattaki kaza sırasında patlama sesi duyduğunu, o an oğlunun başına bir şey gelmesinden korktuğunu anlattı.

Hemen sesin geldiği yöne koştuğunu ifade eden Aktepe, "Samet'i yerde gördüğümde üzerinden dumanlar çıkıyordu. O an dünya başıma yıkıldı. Allah düşmanımın başına vermesin. O anı yaşamaktansa orada ölmeyi isterdim. Samet, 'Baba, baba' diyordu ama ben bir şey yapamıyordum. Elimden bir şey gelmiyordu." dedi.

Tek isteğinin oğluna protez kol taktırmak olduğunu vurgulayan Aktepe, protez bedelinin bir miktarını SGK'nın karşıladığını ancak şimdilik üstünü tamamlayamadıklarını, bu konuda hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Anne Serpil Aktepe de tek tesellisinin oğlunun olaydan sağ kurtulması olduğunu vurguladı.

"Samet'in eli, kolu her şeyi benim." diye konuşan anne Aktepe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Samet daha hayatının baharında, önünde uzun yıllar var ve ona şimdi protez kol lazım. Önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da tüm Türk halkından destek olmalarını bekliyoruz. Oğlumun yaşıtları gibi ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasını istiyorum. 'Anne, kendim yemek istiyorum artık' diyor. Bunları duyunca yüreğim parça parça oluyor."