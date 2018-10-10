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Akılsız başın cezasını..

4.5 cm’den yüksek ayakkabı topuğu, her santimetrede bel fıtığı riskini bir kat artırıyor..

10 Ekim 2018 Çarşamba 20:04
Akılsız başın cezasını..

Yüksek topuklu ayakkabılar baldırda, dizde ve ayak parmaklarında büyük hasara yol açabiliyor. Kadının cinselliğini sömüren “çağdaşlık” propagandaları ile beyni yıkanan kadın topuklu ayakkabı giyerek güzel göründüğünü sanarak, ileri yaşlarda başına büyük işler açıyor. Öyle ki, meşhur sözü hatırlayıp “Akılsız başın cezasını..” demenin de faydası olmuyor..

Mesela İngiltere de Ayak Bakımı ve Ayak Hastalıkları Derneği’nin araştırmasına göre, topuklu ayakkabıların baldırda, dizde ve ayak parmaklarında baskıyı artırarak hasara yol açtığı belirtildi.

Doktor Mike O Neill, "Topuklu ayakkabılar vücut dengesini öne itiyor. İnsanın vücut dengesini değiştirmesi, omuriliklerine ve sinirlerine çok önemli hasarlar verebilir" diye konuştu.

Sadece yüksek topuklu değil, dar ayakkabılar da vücutta şekil bozukluklarına sebep oluyor. Ayakların yanı sıra, normal yürüyüş ve vücudun genel biomekaniğinin bozulması sonucu bacaklar ve omurgada da aşınma ve şekil bozuklukları ortaya çıkıyor.

4.5 cm'den yüksek tüm topuğa sahip bütün ayakkabılar sağlığınız için ciddi bir tehdit olduğunu biliyor musunuz?

Yerden sizi yükselten her cm başına vücudunuzun ağırlık merkezi 1 kat daha fazla basınca maruz kalıp omurganıza ekstra yük bindirdiğinizin farkında mısınız!

Örnek olarak; 8 cm topuğu olan bir ayakkabı bacak bölgesine etki ederek diz kaymasına sebep oluyor ve bel fıtığı tehlikesini 8 kat arttırmaktadır. Topuk yerden yükseldikçe denge kurmakta zorlanan vücutta yük artarak eklem noktalarında, kas sisteminde yaralanma ve sakatlık riski artmakta..

Yüksek topuklu ayakkabı giymenin zararlarını sıralarsak:

Burkulma ve zedelenme

Bacak ağrıları

Denge bozukluğu

Menisküs

Kas gerilmesi

Ayaklarda deformasyon

Parmak nasırları

Ayak tabanı nasırları

Yorgunluk ve ağrılar

Duruş ve yürüyüş bozuklukları

Eklem yaralanmaları

Ortopedik problemler

Ayak kemiklerinde deformasyon ve ağrılar cabası

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 20:04
  1. topuklu ayakkabı
  2. topuklu ayakkabının zararları

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