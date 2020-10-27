Akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler neler?

Akıllı telefon pazarında o kadar çok marka ve model var ki, telefon satın almadan önce sıkı sıkıya bir araştırmada bulunmak gerekiyor. Hangi beklenti ile ne kadar özellikli bir akıllı telefon sahibi olacağımızı seçmek bizim elimizde. İşte akıllı telefona alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir?

1. Ekran / Çözünürlük

Akıllı telefon satın alırken elbette dikkat edilmesi gereken çok fazla nokta var; ancak bunlar arasında en önemlileri arasında ekran ve çözünürlük miktarı kuşkusuz. Zira telefonu kullandığınız süre boyunca ekranına bakacaksınız, o nedenle renkleri nasıl sağladığı ve optimum çözünürlüğü oldukça önemli. Geniş görüntü almak da bir o kadar önemli elbette, ancak ekranın boyutu telefonun kullanımını da zorlaştırmamalı. O anlamda bu noktada 5.5 inç boyutundaki ekranlar, hem geniş görüntü hem kolay kullanım açısından en mantıklı olanı. Çözünürlük olarak Full HD uygun ve panel olarak da Super AMOLED olanları tercih etmekte fayda var. Zira bu panel, 16 milyona kadar canlı renkler ve keskin detaylar sunuyor. Elbette Corning Gorilla Glass ekran koruma teknolojisini de unutmamak lazım.

2. Tasarım / İncelik

Tasarım konusunda en çok dikkat etmeniz gereken şey elbette güzel görünmesi. “Güzel görünüm” elbette zevk meselesi; kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir... Ancak ince tasarım çizgisi hem genel olarak kabul görüyor, hem de kullanımı kolaylaştırıyor. Piyasada 6 mm gibi oldukça ince akıllı telefonlar mevcut. Eğer ince tasarımlardan hoşlanıyorsanız, bu modellere bakabilirsiniz. Elbette ince bir tasarım isterken, aynı zamanda sağlam olmasına da özen gösterin. Kaliteli işçilik ve yekpare alüminyum alaşımlı metal gövde telefonu sağlam kıldığı gibi, masaya koyduğunuzda şık bir görüntü sergileyecek.

3. İşletim Sistemi

İşletim sisteminden yana eğer tercihinizi Android’ten yana kullanacaksanız, o halde bakacağınız akıllı telefon modelleri Android 7.1.1 Nougat işletim sisteminden aşağı olmamalı. Bu modeller, Android 8.0 Oreo güncellemesini de alacaklardır. İşletim sistemi konusunda bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta, akıllı telefonda yer alan arayüz. Arayüzün sade olması, hem görünüm anlamında hem de kolay kullanım açısından oldukça önemli.

4. Performans

Elbette satın almışken güçlü bir akıllı telefon almak gerekiyor ki uzun yıllar dilediğiniz gibi kullanabilesiniz. Özellikle son dönemde üst seviye performans gösteren akıllı telefonlar ise, fiyatlarıyla bütçeyi oldukça yorabiliyorlar. Bu noktada hem performanstan hem de fiyattan ödün vermeyeceğiniz, fiyat/performans modellerine göz atmak lazım. Bu noktada size önerebileceğimiz akıllı telefon modeli, Qualcomm Snapdragon 626 işlemciye sahip bir model olacak. 2.2 GHz’e kadar 8 çekirdekli işlemcisiyle ister oyun oynayın, ister çoklu uygulamaları çalıştırın, performansıyla memnun kalacağınızı düşünüyoruz. Yine performansı etkileyen bir diğer unsur RAM miktarı. 4 GB RAM bu anlamda fazlasıyla yeterli. Yine minimum 64 GB dahili hafıza ve microSD kartla 2 TB’a kadar destek verdiğini de mutlaka özellikleri arasında arayın.

5. Kamera

Telefonda kamera da önemli pek tabii. Zira artık herkesin bir sosyal medya hesabı var bu alanlara güzel fotoğraflar şart. Ancak sadece bu değil; sevdikleriyle güzel karelerde olmak, anı ölümsüzleştirmek ve anılar biriktirmek herkesin hakkı. Bu noktada, satın alacağınız akıllı telefonda ana kameranın en az 12 MP olması yeterli değil; ek teknolojilere de ihtiyacı var. Zira megapikselin yüksek olması, en iyi fotoğrafı çektiği anlamına gelmiyor. Hızlı odaklanması ve her türlü ışık koşulunda çarpıcı fotoğraflar çekebilmesi için; lazer otofokus, faz algılamalı otofokus, çift tonlu çift LED flaş ve f/1.7 diyafram açıklığına sahip olması, önerdiğimiz bulunması gereken özellikler arasında. Ha, ayrıca kamera arayüzünde profesyonel çekim modu, otomatik gece modu gibi özellikler bulunması da bilhassa önemli. Güzel selfie’ler yakalamak için ön kameraya gelince... Burada da 5 MP değerinde geniş açılı ve f/2.2 diyaframa sahip bir lens sizin için yeterli olacaktır. Elbette yine profesyonel mod ve güzelleştirme modu gibi seçenekleri unutmamalı.

6. Pil Ömrü

Elbette, tüm özellikleri ne kadar iyi olsa da, bir akıllı telefonda dönüp dolaşıp yine pil ömrüne geliyoruz. Zira pil ömrü ne kadarsa, telefonu mobil ortamda o kadar kullabileceksiniz. Bu nedenle pil ömrü uzun süreler idare edecek ölçüde modellere yönelmek gerekiyor. Bunun için özel modeller var belki, ancak bu modellerde de kalın tasarımlara takılabiliyoruz çoğu zaman. Peki, hem ince tasarımlı hem de geniş kapasiteli akıllı telefon modelleri yok mu? Elbette var. 3000 mAh kapasiteli bataryasıyla 30 saate kadar pil ömrü sunan ve 15 dakikalık şarjla 8 saate kadar kullanım sağlayabilen modeller piyasada mevcut. Seçim arifesinde bu modelleri radarınıza almanız, uzun kullanım için iyi seçim olacak.