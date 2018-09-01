THY - Trabzon
0553 313 94 23

Akıllara durgunluk veren olay! Çocuk demir korkuluğa saplandı

Mersin’de akıllara durgun veren bir olay yaşandı. 11 yaşındaki çocuğun bileğine demir korkuluğu saplandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:45
Akıllara durgunluk veren olay! Çocuk demir korkuluğa saplandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde atlamaya çalıştığı kapının üzerine düşen 11 yaşındaki çocuk, demir korkuluğun bileğine ok gibi saplanması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rıdvan B., Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki evlerine kapının üzerinden atlayarak girmek istediği sırada dengesini kaybederek düştü.

Kazada demir korkuluk Rıdvan B.'nin sağ bileğine ok gibi saplandı. Kolunda demir korkulukla kapıda asılı kalan çocuğa Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaralı çocuk, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu spiralle kesilen demir korkulukla birlikte Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından çocuğun ameliyata alındığı bildirildi. 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:45
  1. Mersin Büyükşehir Belediyesi
  2. Tarsus Devlet Hastanesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan cezaevi firarisi uyuşturucu serasında yakalandı!
    1. Aranan cezaevi firarisi uyuşturucu..
    2. Hepatit A aşısını hafife almayın
    3. 'Beşiktaş’ta iz bırakmak istiyorum'
    4. Müptezeller antik kenti yaktı! Bu..
    5. İstanbul'da güvenlik zirvesi!
    6. Çanakkale’de 44 göçmen yakalandı
    7. Erdoğan uyardı: 15 Temmuz'u yaşamayın
    8. Yeni Galata Köprüsü bakım çalışması
    9. Umran Dergisi Eylül 2018 sayısı çıktı!
    10. Galatasaray maçı öncesi Trabzon'da..
    11. Borçlu olduğu mağazanın çatısından..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da..
    13. Her şey kamera kayıtlarıyla ortaya..
    14. Akıllara durgunluk veren olay! Çocuk..
    15. Hollanda o fareyi müzeye koyacak
    16. Emlak Konut kampanyasına büyük ilgi!
    17. Harekete geçtiler! Halkbank'ta gece..
    18. Dursun Çiçek niyetini belli etti:..
    19. Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ..
    20. Fikret Orman: Yenilenmiş bir yönetim..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var