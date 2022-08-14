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Siyaset Akıl almaz yöntem! CHP'li Mudanya Belediyesi'nden işçilere kameralı tehdit
Siyaset

Akıl almaz yöntem! CHP'li Mudanya Belediyesi'nden işçilere kameralı tehdit

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçiler için akıl almaz bir yönteme başvurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 14:08:00 -
Akıl almaz yöntem! CHP'li Mudanya Belediyesi'nden işçilere kameralı tehdit

CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımı yine gün yüzüne çıktı. Son olarak Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçileri, akıl almaz bir yöntemle tehdit etti.

El kaldırmayanları tehdit etti

İşçileri bir salonda toplayan ve verilen maaş zammını yeterli bulup bulmadıklarını sorarak el kaldırıp oylamalarını isteyen Türkyılmaz, salona kurdurduğu kamera ile el kaldırmayanları tespit edip işten atmakla tehdit etti.

İşçiler mecbur kaldı

Sabah'ın haberine göre; Kameralar olduğu için el kaldırmak zorunda kalan işçiler yapılan zammı kabul edip sözleşme imzalamak zorunda kaldı. Mudanya Belediyesi'nin sendikalı şirket personeli ile daha önce bir araya gelip masaya oturan CHP'li Türkyılmaz, işçilere 1200 lira zam yaptığını söyleyip, toplamda 7 bin lira maaş teklif etmişti. Rakamı duyan işçiler verilen farkı yetersiz bulup sözleşme imzalamamıştı.

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Yorumlar

mustafa

hak yemenin günah olduğunu bilmeyenlere ibret için afiş yapılmalı bu haber

süreyya

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