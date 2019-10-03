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Akıl almaz sözler! Darbeci Sisi'yi böyle savundu

Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal, ABD Başkanı Donald Trump'ın "favori diktatörüm" dediği darbeci Sisi'yi, "Hitler de diktatördü ancak modern Almanya'nın temelini kurdu" sözleriyle savundu.

03 Ekim 2019 Perşembe 20:56
Akıl almaz sözler! Darbeci Sisi'yi böyle savundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 Zirvesi sırasında Sisi için söylediği 'nerede benim favori diktatörüm?' sözlerinin yankıları sürüyor. Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal, cuntacı Sisi'yi Alman diktatörü Adolf Hitler’e benzetti.

Abdulal'in Sisi'yi savunmak için kullandığı "Hitler'in bazı hataları oldu fakat modern Almanya'nın temelini kurdu ve Mısır’ı şimdiki geçiş sürecinde inşa etmek zor uygulamaları gerektiriyor. Tıpkı Hitler dönemi Almanya’da olduğu gibi" sözleri alay konusu oldu.

Mısır'da yolsuzluk protestoları büyüyor

Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin son bir aydır paylaştığı yolsuzluk videoları Mısırlıları ayağa kaldırmıştı. Darbeci Sisi ve Mısır ordusu arasında dönen yolsuzluklarla ilgili iddiaları milyonlarca kişi Youtube, Facebook ve Twitter üzerinden izlemişti. Geçen hafta başkent Kahire'nin yanı sıra İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş'te eylemler yapıldı.

Sisi'nin istifasını istediler

Göstericiler eylemlerde darbeci Sisi'nin istifasını istedi. Twitter'da 'YeterArtıkSisi' hastaghiyle 30 milyona yakın tweet atıldı. Eylemciler aynı zamanda Mısır Savunma Bakanlığı'na Sisi'yi görevden indirme çağrısı yaptı. Mısır Savunma Bakanlığı'nın ise Twitter hesabından Sisi'yi takipten çıkarması tartışmalara neden oldu.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 20:56
  1. Ali Abdulal
  2. Adolf Hitler
  3. Sisi
  4. ABD
  5. Donald Trump

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