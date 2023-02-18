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Medya Akif Beki'den yeni provokasyon! Senin derdin ne aslanım
Medya

Akif Beki'den yeni provokasyon! Senin derdin ne aslanım

Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki, her zaman yaptığı gibi yine algı operasyonuna girişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 11:56:00 -
Akif Beki'den yeni provokasyon! Senin derdin ne aslanım

Ahmet Davutoğlu'nun tetikçisi Akif Beki, her zaman yaptığı gibi yine algı operasyonuna girişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili yürütülen soruşturmalara dair "Binaların müteahhitleri, belediyedeki mesuller, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olanlar ayrımı olmaksızın soruşturulmaktadır" demesine rağmen, söz konusu açıklamayı yok sayan Beki, Karar'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Maraş depreminin katastrofik sonuçları ortada...

"Asrın felâketi" tabirine, dilimiz alıştırılıyor. "Elden ne gelir, yıkımı ve can kayıplarını azaltmak için yapacak bir şey yoktu, Allah'tan geldi" demeye getiriliyor.

İhmal ve tedbirsizlikle ilişkilendirmeyince de sorumlu aranmaz. Yıkıcı akımlarla irtibatlı, iltisaklı olmaktan kimsenin fişlenmesine gerek kalmıyor.

Takibe alınanlar, olsa olsa Adalet Bakanı Bozdağ'ın işaret ettiği "deprem provokatörleri" olabilir. (...)"

 

 

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Bunlar önce sapkinlara destek verenlerin yaninda durmaktan vazgeçsinler. Allah bunlari afetmz
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