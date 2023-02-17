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Medya Akif Beki'den akıllara zarar çarpıtma! Sende hiç utanma yok mu be adam?
Medya

Akif Beki'den akıllara zarar çarpıtma! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Ahmet Davutoğlu'ndan aldığı talimatlarla köşe dolduran Akif Beki, yine "eleştiri" adı altında algı operasyonuna girişti. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası "AK Parti'ye nasıl vururum"un hesabını yapan Beki, Karar gazetesindeki yazısında, sanki deprem bölgesinde devlet hiç yokmuş gibi bir resim çizdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 12:59:00 -
Akif Beki'den akıllara zarar çarpıtma! Sende hiç utanma yok mu be adam?

Ahmet Davutoğlu'ndan aldığı talimatlarla köşe dolduran Akif Beki, yine "eleştiri" adı altında algı operasyonuna girişti. Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası "AK Parti'ye nasıl vururum"un hesabını yapan Beki, Karar gazetesindeki yazısında, sanki deprem bölgesinde devlet hiç yokmuş gibi bir resim çizdi. 

Beki, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti: 

 

"Adıyaman’ın dağ beldesi Yaylakonak’a ilk insani yardımın, Sivereklilerden geldiğini dün yazmıştım.

Şehir merkezinin de imdadına ilk Urfalılar koşmuş. Ekmek, su, battaniye, odun, soba, giyecek…

Şanlıurfa ve Diyarbakır başta, ticaret ve sanayi odaları, tırlarla yardım göndermiş, gönderiyor. O hengamede bir de tırlarına el konup yardımların AFAD deposuna çekilmemesiyle uğraşmak zorunda kalıyorlarmış.

‘Kim dağıtacak’ kavgası, yardımları aksatıyor."

 

 

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