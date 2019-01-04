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Akhisarspor'un Antalya kampı

- Yeşil-siyahlı ekip, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

04 Ocak 2019 Cuma 21:09
Akhisarspor'un Antalya kampı


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan yeşil-siyahlı ekibin, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladığı belirtildi.

Ege temsilcisinde Helder Barbosa, Miguel Lopes, Josue ve Abdoulwahid Sissoko'nun kampa katıldığı, Elvis Manu'nun ise yarın Antalya'da olacağı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:09
  1. Akhisarspor
  2. antrenman
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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