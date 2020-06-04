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Spor

Akhisarspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:13:25 -
Akhisarspor'da Kovid-19'a rastlanmadı

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbolcular ve teknik heyette, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde, futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline ikinci kez Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize ikinci kez yapılan tüm Kovid-19 testleri, negatif olarak sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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