Akhisarspor uzatmalarda kazandı

Antalyaspor - Akhisarspor maçında kazanan, 90+2. dakikada gelen golün ardından 2-1'lik skorla Akhisarspor oldu. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki mücadele, Antalya Stadyumu'nda oynandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Akhisarspor'a üstünlüğü getiren gol, 67. dakikada Josue'den geldi. Sezonun flaş takımlarından Antalyaspor'un beraberlik sayısını 87. dakikada Doukara kaybetti. 90+2. dakikada sahneye çıkan Miguel Lopes, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 3 maç sonra yenilerek 20 puanda kaldı. Son 3 haftada 7 puan toplayan Akhisarspor ise 10 puana yükseldi.

Milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanda Erzurum BB ile karşılaşacakken, Akhisarspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.