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Akhisarspor taraftarından Antalyalı taraftarlara pideli köfte ikramı

Süper Lig’in 29.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:08
Akhisarspor taraftarından Antalyalı taraftarlara pideli köfte ikramı

Süper Lig’in 29. haftasında bugün saat 16.00’da Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Akhisarspor’un taraftar grubu Akigolar, yaklaşık 500 kişilik Antalyaspor taraftarlarına pideli köfte ve ayran ikram etti.


Akhisarlı bir köfte işletmesi, Antalya’dan sabaha karşı Akhisar’a gelen yaklaşık 500 kişilik Antalyaspor taraftarlarına Çağlak Anadolu Lisesi bahçesinde köfte ve ayran ikram ederek her iki takım taraftarları bugün oynanacak müsabaka öncesi dostluk mesajları verdi.


1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, “Burada güzel bir ortam var. Antalyalı kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi bizleri burada yalnız bırakmayıp geldiler. Biz buradan dostluğumuzu her kulvarda ilan etmiştik. Buradan Taşkınlar ailesine de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu Başkanı Birol Taşkınlar’a da mekanı cennet olsun diyoruz. Ramiz ailesi her zaman bizi yalnız bırakmadı. Misafirperverliklerinden ve Antalyasporlu kardeşlerimize ikramlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Umarım bu dostluk hep böyle devam eder. Biz de bu sene Süper Lig’de kalacağız inşallah. Antalyaspor ile bu dostluğumuz hep devam edecek” dedi.



Antalyaspor taraftar temsilcisi Harun Karakaya ise, “Bizler bir yıl boyunca Akhisar deplasmanını bekliyoruz. Sevdiğimiz kardeşlerimizi görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. İsteriz ki bir ömür boyu Süper Lig’de daha güzel yerlerde karşılaşmak nasip olur. Her zamanki gibi misafirperverlikte kusur yok. Her zaman dostluğumuz baki, isteriz ki dostluk kazansın. Akhisarspor’u da daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Akhisar’da dostluktan başka bir şey görmedik. İnşallah dostluğumuz ebedi, bir ömür boyu kalacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:08
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