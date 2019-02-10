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Akhisarspor, Sivasspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak

10 Şubat 2019 Pazar 09:28
Akhisarspor, Sivasspor deplasmanında

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrede henüz puanı bulunmayan Akhisarspor, 21. hafta mücadelesinde yarın Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde en son 15. haftada konuk ettiği Fenerbahçe'yi yendikten sonra çıktığı 5 maçta sadece 1 puan alabilen Akhisarspor, ikinci devrede oynadığı 3 müsabakayı da kaybetti. Yeşil-siyahlı ekip ligde 17 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı kart cezalıları Miguel Lopes ile Rajko Rotman'ın forma giyemeyeceği Akhisarspor'da Mustafa Yumlu, Eray Ataseven, Dany Nounkeu, Güray Vural ve Jeremy Bokila'nın sakatlıkları bulunuyor.


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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 09:28
  1. Akhisarspor
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  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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