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Akhisarspor kupada avantajı kaptı!

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek avantajı kaptı.

15 Ocak 2019 Salı 18:44
Akhisarspor kupada avantajı kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.

16. dakikada Akhisarspor öne geçti. Josue'nin savunmanın arkasına gönderdiği şık ara pasında topla buluşan Regattin, yaklaşık 20 metre topu sürdükten sonra kaleci Lung'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

37. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında, Bokila'nın sert ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Atila Turan'ın ters vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

İlk yarı 2-0 bitti

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akhisarspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

78. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışında ceza sahası içerisinde topa yükselen Şamil Çinaz, savunma oyuncusu Vrsajevic'le girdiği mücadelede yerde kaldı.

VAR'la gelen penaltı

Maçın hakemi Halis Özkahya, önce oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Chery gole çevirdi: 1-2

Karşılaşma, konuk ekip Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:44
  1. Akhisarspor
  2. Kayserispor
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