0553 313 94 23

Akhisarspor, Kayseri'de avantaj peşinde

Yeşil-siyahlı ekip Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kayserispor'a konuk olacak

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:11
Akhisarspor, Kayseri'de avantaj peşinde

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Geçen sezon kupayı müzesine götüren Akhisarspor, bu sene 5. turdan başladığı organizasyonda Fatih Karagümrük'ü eledikten sonra Kayserispor ile eşleşti.

Son 16 turunda rakibiyle ilk maçını hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabakada yarın saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak yeşil-siyahlı ekip, rövanş karşılaşmasında ise Kayserispor'u 22 Ocak Salı günü Akhisar'da konuk edecek.

Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu ile Eray Ataseven yarınki maçta forma giyemeyecek.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:11
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. Kayserispor
  4. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arkas Spor'un konuğu Sir Colussi Sicoma
    1. Arkas Spor'un konuğu Sir Colussi Sicoma
    2. Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz..
    3. Seçmen listeleri ne zaman askıya..
    4. Beyaz Saray Pentagon'dan savaş planı..
    5. "Şampiyonluğu ve Avrupa kupalarını..
    6. Kaza yapan alkollü sürücüye karısından..
    7. Fransa'dan Esed açıklaması: Karşı..
    8. "Normal ve üstün zekalı çocukların bir..
    9. İkinci artış temmuzda! Zamla onlar da..
    10. "Yaşadığımı sporla hissetmeye başladım"
    11. Tadını beğendiği mantarın, devlet..
    12. Karahasanoğlu: Öğrenciler, Bekri..
    13. Avrupa borsaları
    14. Terör örgütü YPG bir kenti daha aldı!
    15. Esnafa ucuz ve kolay kredi
    16. Türkiye'de sadece 1 tane var! O da...
    17. Kayserispor'un adı resmen değişti!
    18. Belediye başkan adayları 2019 son dakika
    19. MediaMarkt e-ticaretteki yaş gününde..
    20. Erzurum'da kuruldu! Kuveyt ve..
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!