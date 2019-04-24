Akhisarspor finalde
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Akhisarspor, 1-0’ın rövanşında sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.24 Nisan 2019 Çarşamba 22:00
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Akhisarspor, 1-0’ın rövanşında sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
74. dakikada Ümraniyespor atağında Leandrinho’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma vuruşta kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+1. dakikada Eray’ın sağ kanattan ortaladığı topa Ümraniyespor savunmasının ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Akhisarspor: Fatih xx, Kadir xx, Caner xx, Lopes xx, Zeki xx (Eray dk. 90 ?), Sissoko xx, Regattin xx, Barbosa xx, Bilal xx (Serginho dk. 62 xx), Vrsajevic xx, Cikalleshi xxx (Bokila dk. 76 xx)
Yedekler: Lukac, Halil, Aykut,Güray, Onur, Manu, Musa
Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu
Ümraniyespor: Burak x, Yasir xx, Tarık x, Timur x(Madinda dk. 76 xx), Alaaddin xx, Serkan xx (Emircan dk. 46 xx), Muhammed xx, Bahadır x, Recep x, Leandrinho x, Atabey x (Vasilogiannis dk. 46 x)
Yedekler: Metin, Birol, Uğur, Diabang
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Gol: Cikalleshi (dk. 36) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Tarık, Serkan (Ümraniyespor), Bilal (Akhisarspor)
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