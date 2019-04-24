Akhisarspor finalde Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Akhisarspor, 1-0’ın rövanşında sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Akhisarspor, 1-0’ın rövanşında sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada Ümraniyespor atağında Leandrinho’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma vuruşta kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Eray’ın sağ kanattan ortaladığı topa Ümraniyespor savunmasının ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Esat Sancaktar xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Akhisarspor: Fatih xx, Kadir xx, Caner xx, Lopes xx, Zeki xx (Eray dk. 90 ?), Sissoko xx, Regattin xx, Barbosa xx, Bilal xx (Serginho dk. 62 xx), Vrsajevic xx, Cikalleshi xxx (Bokila dk. 76 xx)

Yedekler: Lukac, Halil, Aykut,Güray, Onur, Manu, Musa

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Ümraniyespor: Burak x, Yasir xx, Tarık x, Timur x(Madinda dk. 76 xx), Alaaddin xx, Serkan xx (Emircan dk. 46 xx), Muhammed xx, Bahadır x, Recep x, Leandrinho x, Atabey x (Vasilogiannis dk. 46 x)

Yedekler: Metin, Birol, Uğur, Diabang

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Gol: Cikalleshi (dk. 36) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Tarık, Serkan (Ümraniyespor), Bilal (Akhisarspor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.