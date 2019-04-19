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Akhisarspor Antalyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında son sırada bulunan Akhisarspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Peki, Akhisarspor Antalyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

19 Nisan 2019 Cuma 22:08
Akhisarspor Antalyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında son sırada bulunan Akhisarspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Peki, Akhisarspor Antalyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

Akhisarspor Antalyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

20 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak mücadele Bein Sports HD 2'den canlı yayınlanacak.

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Akhisarspor Antalyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 22:08
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