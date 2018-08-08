Akhisar mağlubiyeti sonrası taşlar yerinden oynadı

Son şampiyon Galatasaray, Süper Kupa'dan sonra Süper Lig'de de iş kazası yaşamak istemiyor.

Sarı-kırmızılı takımda Süper Kupa'nın kaybedilmesi ve sergilenen kötü futbol endişe yaratırken, teknik direktör Fatih Terim acil eylem planını devreye sokma kararı aldı.

Tecrübeli hoca, Akhisar maçında aksayan noktaları tespit ederken, transferlerin yetişmemesi nedeniyle kısa vadeli çözümler üretecek. Terim, hazırlık döneminin formsuz ve mutsuz ismi Gomis'e alternatifsiz olması yüzünden şimdilik dokunmayacak.

Ancak Eren Derdiyok'un Akhisar maçında golle dönmesi teknik heyeti umutlandırdı. İşlerin sahada kötü gitmesi halinde Gomis'in yerini Eren alacak.

KANATLARA ONYEKURU VE GARRY RODRIGUES GEÇİYOR

Ankaragücü deplasmanında bir başka formsuz Feghouli kesilip yerine Nijeryalı futbolcu Onyekuru sahaya sürülecek. Feghouli'nin iyi görünmemesi ve Onyekuru'nun iyi bir kamp geçirmesi Terim'in bu konuda değişikliğe gitmesine neden oldu. Böylece ön tarafta kanatlar Onyekuru ile beraber Garry Rodrigues'e şans verecek.

Galatasaray'da performansı ile şimşekleri üzerine çeken Belhanda'ya da kulübe yolu gözüktü. Terim'in, Ankaragücü deplasmanında Faslı futbolcuyu keserek, kupada oyuna girdikten sonra takımın en iyisi olarak dikkatleri üzerine çeken Selçuk İnan'a şans vereceği öğrenildi.

Böylece Selçuk İnan 10 numaralı pozisyona çekilecek.

Diğer taraftan Akhisar maçında sakatlanan Nagatomo'nun yerine sol bekte Carole görev yapacak.