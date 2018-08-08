THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Akhisar mağlubiyeti sonrası taşlar yerinden oynadı

Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran son şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kadroda köklü değişikliklere gitme kararı aldı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:06
Akhisar mağlubiyeti sonrası taşlar yerinden oynadı

Son şampiyon Galatasaray, Süper Kupa'dan sonra Süper Lig'de de iş kazası yaşamak istemiyor.

Sarı-kırmızılı takımda Süper Kupa'nın kaybedilmesi ve sergilenen kötü futbol endişe yaratırken, teknik direktör Fatih Terim acil eylem planını devreye sokma kararı aldı.

Tecrübeli hoca, Akhisar maçında aksayan noktaları tespit ederken, transferlerin yetişmemesi nedeniyle kısa vadeli çözümler üretecek. Terim, hazırlık döneminin formsuz ve mutsuz ismi Gomis'e alternatifsiz olması yüzünden şimdilik dokunmayacak.

Ancak Eren Derdiyok'un Akhisar maçında golle dönmesi teknik heyeti umutlandırdı. İşlerin sahada kötü gitmesi halinde Gomis'in yerini Eren alacak.

KANATLARA ONYEKURU VE GARRY RODRIGUES GEÇİYOR

Ankaragücü deplasmanında bir başka formsuz Feghouli kesilip yerine Nijeryalı futbolcu Onyekuru sahaya sürülecek. Feghouli'nin iyi görünmemesi ve Onyekuru'nun iyi bir kamp geçirmesi Terim'in bu konuda değişikliğe gitmesine neden oldu. Böylece ön tarafta kanatlar Onyekuru ile beraber Garry Rodrigues'e şans verecek.

Galatasaray'da performansı ile şimşekleri üzerine çeken Belhanda'ya da kulübe yolu gözüktü. Terim'in, Ankaragücü deplasmanında Faslı futbolcuyu keserek, kupada oyuna girdikten sonra takımın en iyisi olarak dikkatleri üzerine çeken Selçuk İnan'a şans vereceği öğrenildi.

Böylece Selçuk İnan 10 numaralı pozisyona çekilecek.

Diğer taraftan Akhisar maçında sakatlanan Nagatomo'nun yerine sol bekte Carole görev yapacak.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:06
  1. Garry Rodrigues
  2. Eren Derdiyok
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim
  5. Selçuk İnan
  6. Ankaragücü
  7. Belhanda
  8. Akhisar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kantaron yağının saça faydaları nelerdir?
    1. Kantaron yağının saça faydaları..
    2. HDP'ye şok! Onlarca HDP üyesi AK..
    3. Samsun'da sağanak yağmur ve şiddetli..
    4. Uşak eski Belediye Başkanı Akçay'a..
    5. Ton balığının faydaları
    6. 165 işçi mahsur kaldı! Valilik'ten..
    7. Plajdan kum çaldı, bin euro ceza yedi!
    8. Prens Kanada'yı önce 11 Eylül'le..
    9. CHP il başkanı doğruladı: Maalesef..
    10. 'Önemli bir dönemecin eşiğindeyiz'
    11. Şanlıurfa’da sulama kanalında cesedi..
    12. Kiraz ihracatı 161 milyon doları buldu
    13. Ordu'da ev ve iş yerlerini yağış vurdu
    14. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
    15. PKK'nın Hakurk ve Zap'taki sığınakları..
    16. İngiltere'de alev hortumu!..
    17. Düğmeye bastılar! İşte Muharrem İnce..
    18. Hakkı Bulut hastaneyle mi kaldırıldı?
    19. Mustafa Destici: O da idam edilir
    20. Antalya’da FETÖ operasyonu: 16 kişi..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi