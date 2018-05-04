Akhisar maçı öncesi Fatih Terim'den sürpriz paylaşım

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine üç hafta kala 66 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, pazar günü oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi resmi hesabından bir paylaşım yaptı.

Fatih Terim, pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi "Konsantrasyon" şeklinde tweet atarak sarı kırmızılı camiaya mesaj verdi.

İşte Fatih Terim'in mesajı