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Akhisar Belediyesi yaz spor okulunda sertifika töreni

Akhisar Belediyesi yaz spor okullarının sertifika töreni Akhisar Şehir Stadyumu’nda yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 19:57
Akhisar Belediyesi yaz spor okulunda sertifika töreni

Akhisar Belediyesi yaz spor okullarının sertifika töreni Akhisar Şehir Stadyumu’nda yapıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının ardından öğrencilerin sertifikaları, Akhisar Belediye Başkan Vekili Ekrem Kayserili ve beraberindeki Yaz Futbol Kurulları Koordinatörü Bayram Ali Kaya eşliğinde takdim edildi. Akhisar Belediyesi Yaz Futbol Okulu, 433 öğrenci, 27 grupta 9 hafta çalışma yaparken bu çalışmalarda 8 antrenör, 2 masör ve sağlık ekibi ve bir malzeme sorumlusu ile hizmet verdi. Basketbol okulu ise 170 öğrenci, 6 grup, 3 antrenör ile çocuklara hizmet verdiği kaydedildi.


Öte yandan Akhisar Belediyesi Yaz Futbol Okulunun; ekim, kasım ve aralık aylarında da kurslarına devam edeceği ve eylül ayı içerisinde kayıtların kabul edileceğine dikkat çekildi. Yaz sezonunda seçilen başarılı öğrencilerden elit takımların oluşturulacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 19:57
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