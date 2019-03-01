Akfen GYO’dan 2018’de 104 milyon lira net kâr

Akfen GYO’nun net kârı bir önceki yıla göre yüzde 166 artarak 104 milyon TL’ye ulaştı.

Konsolide kira gelirleri yüzde 54’lük artışla 98 milyon TL olarak gerçekleşen Akfen GYO’nun toplam varlıkları yüzde 39 artışla 2 milyar 437 milyon TL’ye çıktı.

Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Akfen GYO’nun sektördeki gücünü ve güvenilir konumunu her geçen yıl daha da pekiştirdiğini vurguladı.

Turizm ağırlıklı portföylerinin etkisiyle Borsa İstanbul’da işlem gören GYO şirketleri arasından pozitif ayrıştıklarına dikkati çeken Karaağaoğlu, “Turizmdeki bu olumlu ortamla birlikte gelecek yıllarda kârlılığımızı daha da yukarılara taşıyacağız” ifadelerini kullandı.