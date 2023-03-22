Akdeniz’deki depremler için KRDAE ve KKTC’den iş birliği protokolü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi arasında bilimsel iş birliği, hizmet içi eğitimler ile teknik ve donanım desteğini kapsayan yeni bir protokol imzalandı. İmza töreni 21 Mart 2023 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, KRDAE Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ile Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran’ın katılımlarıyla, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yer alan Rektörlük binasında gerçekleşti.

“Akdeniz'Deki depremlerle ilgili yeni bulgular elde edilecek”

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesinin deprem ve tsunami araştırmalarında Türkiye’de öncü kurumlar arasında yer aldığını ve uluslararası yeni iş birlikleriyle bu etkinin daha da büyüyeceğine vurgu yaptı: “Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde de olduğu gibi 7 gün 24 saat çalışarak Türkiye ve dünya için çok önemli bir görev üstleniyor. Bu protokol KKTC’de daha önce kurduğumuz beş sismik istasyonumuzun daha da etkin kullanılması açısından çok önemli bir işleve sahip olacak. Böylelikle KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte bizim uzmanlarımız, Akdeniz’deki depremleri yakından takip ederek yeni bulguları dünyayla paylaşacak. Bu açıdan imzalanan protokol Türkiye ve KKTC başta olmak üzere bölge ülkelerinin deprem araştırmalarına büyük katkılar sunacak.”

“Ortak bilimsel araştırmalar hayata geçecek”

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise KRDAE’nin bölgedeki diğer denizlerle birlikte Akdeniz’deki sismik aktivite ve tsunamileri aralıksız takip ettiğini hatırlattı. KKTC’nin Akdeniz’de gerçekleşen depremleri daha iyi analiz etmek için çok kritik bir konumda bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Özener, “Kandilli Rasathanesi olarak her türlü uluslararası iş birliğine açığız. Hayata geçen bu yeni protokolle orada daha önce kurduğumuz beş sismik istasyonumuzu artık KKTC’nin uzmanlık ile teknik desteğinden de faydalanarak daha da etkin kullanmaya başlayacağız. Ortak yapılacak deprem izleme ve analiz çalışmalarının yanı sıra yeni bilimsel araştırmaları da hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca KRDAE’de verilecek hizmet içi eğitimlerle de KKTC’deki uzmanların mesleki gelişimine katkı sunma imkânımız da olacak” dedi.

Bakanlık ekipman ve teknik destek sağlayacak

Protokole göre KKTC’de yer alan Lefkoşa, Lefke, Erenköy, Akıncılar ve Akdeniz’de yeni geniş bant ve ivme ölçer deprem gözlem istasyonlarında gerçekleşen deprem izleme ve bunların analizine yönelik çalışmalar ortak olarak gerçekleştirilecek. Bakanlık bu istasyonlar için gerekli çevre ekipmanları ile sahada teknik destek sağlayacak. Ayrıca sismik gözlem istasyonlarının sürekli çalışması ve bakımı için gerekli harcamalar KKTC Meteoroloji Müdürlüğü yıllık bütçesinden tahsis edilecek.

Deprem takip ve analizinde iş birliği

Yeni iş birliğine göre deprem istasyonlarından elde edilen kayıtların değerlendirmesi KKTC Meteoroloji Dairesi ve KRDAE tarafından yapılarak, raporlar uluslararası paydaşlara iletilecek. Bununla birlikte, sismolojiyle ilgili ortak yayın ve bilimsel çalışmaların, iki ülke iş birliğiyle yürütülmesine özen gösterilecek. Ayrıca KKTC üniversiteleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde iş birliği de mümkün olabilecek.

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KRDAE uzmanlığında hizmet içi eğitimler

Protokolle KRDAE, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü uzmanlarının hizmet içi eğitimlerine de katkı sağlayacak. İhtiyaç duyuldukça her iki ülkede bu eğitimlere yönelik kurs, seminer, konferans ve uygulamalı ara çalışmalar düzenlenecek.