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Aktüel Akdeniz Üniversitesinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlanması
Aktüel

Akdeniz Üniversitesinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlanması

İki doz aşı yapılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: - "İlk dozda bir günlük bir başağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum" - "Aşı çalışmaları bizim için çok önemli çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bulunamadı"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:06:55 -
Akdeniz Üniversitesinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlanması

ANTALYA (AA) - Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, virüsten kurtulmak için tek umudun aşı olduğunu bildirdi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın en kısa sürede Kovid-19 belasından kurtulmasını temenni ederek aşı çalışmalarının önemine işaret etti.

"İnşallah aşılar faydalı olur. Şu an etkilerini biz de bilmiyoruz, merakla bekliyoruz. İnşallah Türk aşılarımız da bir an önce piyasaya çıkar, çok etkili olur. Aşılar yarışır, Türk aşıları da bu yarışa girer inşallah." diyen Özkan, insanların biraz nefes alabilmesi için aşıların önemli olduğunu söyledi.

- "Tek umudumuz aşı"

Salgının dünyayı etkilediğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Dua ediyoruz, insanlık umarım bu beladan kurtulur. Çin'den getirilen aşının deneme çalışmalarına ben de katıldım. İlk dozda bir günlük bir başağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum ama faz 3 çalışması olduğu için kurallarına riayet etmek gerekiyor. Onlar, 'tamam bu faz 3 çalışması kırıldı' dediği anda sonuçlarına bakılacak. O zaman anlayacağız 'başağrısı yapan neydi?' diye. Aşı çalışmaları bizim için çok önemli çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bunulamadı. Aşı çalışmalarının sonuçlarını merakla bekliyoruz."

Akdeniz Üniversitesinin de aşı üzerine çalışmalar yürüttüğüne değinen Özkan, "Bu süreçler çok hızlı olamıyor maalesef çünkü güvenli olması gerekiyor. Etkin olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aşı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah bizden de güzel haberler gelir." diye konuştu.

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