0553 313 94 23

Akdeniz Üniversitesi Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Satranç Topluluğu tarafından 09-10 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen satranç turnuvasının şampiyonları belli oldu.

12 Mart 2019 Salı 14:39
Akdeniz Üniversitesi Satranç Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Satranç Topluluğu tarafından 09-10 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen satranç turnuvasının şampiyonları belli oldu.


Antalya Karadenizliler Derneği’nin sponsorluğunda düzenlenen Turnuva’ya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ve Üniversite Genel Sekreteri Ali Serinoğlu’da ziyaret ederek destek verdi.


Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Lokali’nde gerçekleştirilen Satranç Turnuvası’nda Akdeniz Üniversitesi öğrencileri taktik ve stratejilerini konuşturdu. 2 gün süren heyecanlı müsabakaların sonunda Hasan Can Özkara turnuva birincisi olurken, Afganistan asıllı Edris Naseri ikinci, Azerbaycan asıllı Azer Hashimov üçüncü oldu. En iyi kadın sporcu ödülüne ise Romanya asıllı öğrenci Ana Maria Andronache layık görüldü.


Turnuva hakkında bilgi veren Satranç Topluluğu Başkanı Hakan Tüm; “Topluluk olarak daha çok öğrenciye ulaşmak ve motivasyonu arttırmak amacıyla 2005 yılından beri okulumuzda satranç turnuvaları düzenliyoruz. Bu yıl ilk kez daha büyük çapta ödüllü bir organizasyon gerçekleştirdik. Rektör Hocamız da sağ olsun bizleri yalnız bırakmayarak turnuvamıza destek verdi. Kazanan öğrencilerin isimlerine bakınca farkında olmadan uluslararası bir turnuva gerçekleştirmişiz diye espri yapıyorum ekip arkadaşlarıma. Sonuç olarak çok verimli ve son derece heyecanlı bir turnuva geçirdik.” diye konuştu.


Bir strateji oyunu olan satrancın analitik düşünme becerisini geliştirerek hem akademik başarılarına katkı sağladığını hem de ders dışı zamanlarını verimli geçirdiklerini belirten Hakan Tüm,‘Bir zeka, taktik ve strateji oyunu olan satranç en çok üniversitelere yakışır. Biz de Üniversitemizde bu oyunu yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmaya ve bu tür turnuvalar düzenlemeye devam edeceğiz. Turnuvamıza katılan öğrenci arkadaşlarımıza ve bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    1. Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile
    2. Samsun’da DEAŞ’tan 1 Iraklı tutuklandı
    3. Sigarayla girdiği markette uyarılınca,..
    4. Öğrencilerden İstiklal Marşı’na..
    5. Görülmemiş olay! ABD'li konsolosluk..
    6. Kozalar oyunuyla büyülediler
    7. TDV KAGEM’İslam, Kadın ve Hayat’..
    8. Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
    9. Kubbetu's Sahra’ya baskın düzenleyen..
    10. İstanbulspor'da Fatih Tekke dönemi..
    11. Fatsa’da Mehmet Akif Ersoy anıldı
    12. Marmaris’te kahvenin hatırı da değeri..
    13. Okullararası Spor Tırmanışı..
    14. Antalya’da şüpheli ölüm
    15. Galatasaray'da divan kurulu toplantısı..
    16. Kardeşlik turnuvasında “birliktelik”..
    17. Hilmi Güler: “31 Mart’ta zafer Cumhur..
    18. Trabzonspor'dan flaş Sosa kararı!..
    19. Bingöl’de boş benzin tankı patladı: 1..
    20. ’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede..
    21. Bakan Kurum, Fransa'da fuar açılışına..
    22. UEFA Antrenörlük Sistemi'nde değişiklik
    23. Gürşat Kale mahalle istişare..
    24. Mehmet Akif Ersoy anıldı
    25. İstiklal Marşı'nı okuyan Japon öğrenci..
    26. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    27. Manisa yeni bir OSB’ye daha kavuşuyor
    28. O ülkede kırmızı alarm verildi! Domuz..
    29. 2019 Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    30. OKA yerel kadın üreticilerle Gamze..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü