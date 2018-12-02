



KAHRAMANMARAŞ (AA) - Akdeniz Off-Road Kupası 3. ayak final yarışı, Kahramanmaraş'ta yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, Kılavuzlu Parkı'nda oluşturulan off-road pistinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden 24 aracın katıldığı organizasyonda sporcular, iki gün süren yarışmada 6 etapta yaklaşık 89 kilometre yol yaptı.

Yarışmalar sonunda S1 kategorisinde Bora Köse ve Bülent Köse, S2'de Hüseyin Kişi ve Murat Akkaya, S3'te Kemal Arıcan ve Emre Temel, S4'te Erdoğan Kovancı ve Giuseppe Simone Agazzi birinci oldu.

S4 birincisi Erdoğan Kovancı, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen organizasyonun güzel geçtiğini belirterek, "Yardımcı pilotum, İtalyan sporcuydu. Giuseppe Simone Agazzi ile üçüncü yarışımızdı. Her geçen gün kendisini geliştiriyor. Başarılı bir yarış ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

S4 üçüncüsü olan Yunus Kaya ise yarışlarda küçük bir kaza atlattıklarını anlatarak, "Çok güzel bir yarış oldu. Buna rağmen bazı olumsuzluklar yaşadık. Küçük bir kaza yaptık. Sonrasında fazladan bir tur attık. Çok şükür yarışları tamamladık. S4 kategorisinde üçüncü olduk." ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sporculara, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.