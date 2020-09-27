Akdeniz "hayalet ağlardan" temizleniyor

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Akdeniz Araştırma 1 Gemisi'yle gözle görülmediği için "hayalet ağ" olarak bilinen ve doğal yaşamı tehdit eden atıklar temizleniyor.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) envanterine 2014'de kazandırılan 30 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki Akdeniz Araştırma 1 Gemisi, geniş bir alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Araştırma gemisinde görevli 8 personelin hassas çalışmalarıyla Antalya Lara Falezleri açıklarında 18 metre derinlikte, uzun süre önce atıldığı tahmin edilen, 400 metre genişliğinde "hayalet ağ" tespit edildi.

Ağı çıkarmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AKSAM, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleriyle ortak bir çalışma yürütüldü.

Araştırma gemisinin üzerinde bulunan vinç yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmayla ağ, bulunduğu yerden gemiye çıkarıldı.

Ağa deniz canlılarının dışında çok sayıda plastik, cam şişe, terlik ve metal kutu gibi atıkların takıldığı görüldü.

Yürütülen çalışma Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından da görüntülendi.

- Altı yılda 20'den fazla "hayalet ağ" çıkarıldı

Enstitü Müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, Akdeniz Araştırma 1 Gemisi'nin sadece ülkenin açık denizlerinde değil, uluslararası sularda da görev yaptığını söyledi.

Sorumluluk alanlarında deniz izleme ve tür çeşitliliğinin de bulunduğunu anlatan Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği talimat gereği avcılık kontrolü de yaptıklarını belirtti.

"Hayalet ağ" olarak bilinen ağların su altı canlılarına zarar verdiğini ve denizleri kirlettiğini aktaran Erkan, aldıkları ihbarlar doğrultusunda ağları temizlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Erkan, yürüttükleri çalışmalar kapsamında Lara Falezler kısmı açıklarında tespit edilen ağın başarıyla çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu tür çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu ağlar kalitesine göre 2 ile 8 yıl deniz altında faaliyetlerine devam ediyor. Günümüzün ve geleceğimizin bir sorunu. Araştırma gemimiz altı yıldan beri büyük boyutta 20'den fazla ağı denizden çıkardı. Ayrıca denizlerimiz ufak boyutlarda, çok sayıda ağdan temizlendi. Bu tür ağlar duyarlı balıkçıların desteğiyle de çıkarılıyor. Halk, denizleri kirletmeme konusunda daha duyarlı olmalıdır."

- Balıkçılardan kaybedilen ağların yeri öğrenilmeye çalışılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da hayalet ağların uzun süre su altında kaldığını, deniz canlılarına zarar vermeye devam ettiğini söyledi.

Akdeniz'deki ağlara yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Karaca, "Balıkçılarımızla sürekli toplantı yapıyoruz. Balıkçılarımızdan av sırasında kaybetmiş oldukları ağları öğrenmeye çalışıyoruz. Balıkçılarımızdan kaçak avcılıkla mücadele sırasında herhangi bir yerde kaçak ağla karşılaşmaları durumunda bize bildirmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.







