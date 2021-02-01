Akdeniz diyeti nedir? Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Akdeniz kıyısında olan ülkelerin genel olarak tükettiği yiyecekler dikkate alınarak, diyet yapacak kişiyi çok fazla sıkmadan, öğün sayısı ve saatine karışmayan, yalnızca yiyecekleri belirleyen beslenmenin adıdır Akdeniz diyeti. Bu beslenme şeklindeki yiyecekler oldukça zengindir. Et, balık ve sebzelerden uzak tutmaz. Bilakis öne alır. Dünya üzerindeki en kolay uygulanabilen diyetler arasında yer alır.

Akdeniz diyeti nasıl yapılır?

Akdeniz diyetini uygularken şunlar dikkate alınmalıdır:

- Günlük olarak 3 öğün yenilmesinde fayda vardır. Fakat bu zorunlu değildir.

- Taze sebze ve meyve en çok tüketilenler arasında olmalıdır.

- Haftada en az iki defa olmak üzere balık yenilmelidir.

- İşlenmiş hazır gıdalardan uzak durulmalıdır.

Örnek Akdeniz diyet listesi

Sabah kahvaltısı:

Yumurta, zeytin, peynir ve yeşillik

Öğlen ve akşam yemeği:

Zeytinyağlı sebze yemeği, bulgur pilavı, tahıllı ekmek, bol yeşillikli salata