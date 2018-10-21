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Akciğer kanseri riski artık basit bir testle anlaşılıyor

Yakında bir eczaneye gidip bu testi yaptıracak, ya sigara içmeye devam edecek ya da “Eyvah yandım!” diye doktor doktor, hastane hastane gezmeye başlayacaksınız!

21 Ekim 2018 Pazar 14:38
Akciğer kanseri riski artık basit bir testle anlaşılıyor


Sigara dumanı, 4000’den fazla farmakolojik olarak aktif, kanser yapıcı bileşik içeren bir karışım.. Poliaromatik hidrokarbonlar, heterosiklik hidrokarbonlar, N-nitrozaminler, aromatik aminler, aldehitler, uçucu karsinojenler, inorganik bileşikler ve radyoaktif elementler dahil 43 adet karsinojenik madde sigara dumanında tanımlanmıştır.

İngiltere'deki University College of London'da geliştirilen testle, akciğer kanserine yakalanma riski taşıyan kişilerin ağız ve burunlarından alınan hücre örneklerinin kızılötesi ışınlara sağlıklı insanlardan alınan örneklerden daha farklı tepki gösterdiğini keşfedildi.

Araştırmacı hekimler bu keşif sayesinde geliştirilen basit ve ucuz bir testin gelecekte binlerce hayat kurtaracağını umduklarını belirtiyorlar.

%80 tam isabet

Test, yarısına akciğer kanseri teşhisi konulmuş 76 sigara tiryakisi üzerinde denendi. Sonuçta hangilerinin kanser olduğunu % 80 doğruluk payı ile tespit edildi.

Testin doktor muayenelerinde hatta eczanelerde kolaylıkla uygulanabileceğini ve hastalara hiçbir rahatsızlık vermeyeceğini belirten araştırmacılar, bu test sayesinde birçok akciğer kanseri vakasına hiç olmadığı kadar erken teşhis konulabileceğini söylüyorlar.

En önemlisi bu testin henüz sağlıklı olmasına rağmen yüksek oranda akciğer kanseri riski taşıyan kişilerin de uyarılıp önleyici tedavilere yönlendirilmesini mümkün kılacağı belirtilmekte.

Araştırma ile ilgili detaylar British Thoracic Society’nin Londra’daki kongresinde açıklandı.Testlerin ne zaman kullanıma gireceği ile ilgili bir tahminde bulunulmadı.

Alkol ve sigara, birlikte kullanıldığında ağız, gırtlak ve yemek borusu kanser riski önemli ölçüde benzer olarak sigara içen ve asbest veya radyoaktif artık ürünlere maruz kalan işçilerde akciğer kanser riski büyük ölçüde artar.

Günümüzde erkek ve kadınlar arasında kanserden ölümlerin en başında akciğer kanseri geliyor. Akciğer kanserinin %80-90 sebebi doğrudan sigara içmeye bağlıdır.

Sigaranın sebep olduğu kanserler içinde en önde gelenlerinden biri de gırtlak kanseridir.

Yemek borusu kanserine bağlı ölümlerin yaklaşık %80’i de yine sigaradan kaynaklanıyor.

Ayrıca sigara içen erkek ve kadınlarda içmeyenlere göre mesane, böbrek, pankreas, mide, rahim ağzı ve kan kanserine yakalanma riski ortalama 2-3 kat daha fazla.. Risk oranı, günlük içilen sigara sayısı, içme süresi ve dumanı içine çekme derecesi ile doğru orantılı..

“İradesiz misiniz?”

Gerçekler bunlar.. Ama siz “İrademe söz geçiremiyorum” diyorsanız kendi kendinize, yazık ediyor “Ya bana bişi olmaz, babama da bişi olmadı..” benzeri laflarla hem kendinizi hem de çevrenizi kandırmaya çabalıyorsunuz demektir. Sahi bu kadar “İradesiz misiniz?” Ne kadar ağır bir soru ama, sövmekten beter!

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:38
  1. akciğer kanseri
  2. sigara
  3. alkol

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