0553 313 94 23

Akbank Private Banking'e ödül

Financial Times Grubu'nun dergisi Profesyonel Gelir Yönetimi, Akbank Private Banking'i, "Dijital Müşteri İletişiminde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" seçti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
Akbank Private Banking'e ödül

İSTANBUL (AA) - Akbank Private Banking, Financial Times grubu dergilerinden Profesyonel Gelir Yönetimi'nin (PWM) Wealth Tech 2019 Ödülleri'nde "Dijital Müşteri İletişiminde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyisi" seçildi.

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre, yayın, bu kategorideki bankaları seçerken, bankaların varlık yönetimi birimlerinin dijitali ve yenilikçi teknolojileri kullanma başarısına göre değerlendirme yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank Private Banking olarak yatırım alanında Türkiye'de lider olmayı hedeflediklerini belirterek, Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri çatısı altında oluşturdukları yeni iş modelini, müşteri deneyimini güçlendiren yenilikçi ve dijital bir anlayışla tasarladıklarını bildirdi.

Keler, müşterilerine tablet üzerinden video konferans yoluyla yatırım danışmanlığı hizmeti ve profillerine uygun hazırlanmış yatırım tavsiyesi raporları sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra dijital kanallarımız olan internet ve mobil şubelerimizden yatırım alternatifleri alabilecekleri, şubeye gitmeden yatırım sözleşmelerini onaylayarak, hisse senedinden yatırım fonuna birçok yatırım işlemini anında gerçekleştirebilecekleri teknolojik altyapılar oluşturarak birçok yeniliğe imza attık. Şubelerimizi de bu paralelde dönüştürüyoruz. Merkezine müşteri deneyimini alan dijital çözümlerle şekillendirilen Bağdat Caddesi Özel Bankacılık Merkezi'miz, bu yeni yapının hayata geçtiği ilk nokta."

Akbank Private Banking olarak PWM gibi saygın bir yayından alınan bu ödülle gurur duyduklarını belirten Keler, "Sunduğumuz hizmeti bir bütün olarak görüyor, finansal uzmanlığın yanı sıra müşterilerimizin gündemindeki farklı konulara, ilgi alanlarına özel içeriklerde üreterek, bu içeriğimizi dijital dünyada paylaşıyoruz. Haftalık olarak güncellenen dijital lifestyle platformumuz 'A Journal' blog ve Instagram hesabımızla sanat, teknoloji, mimari, yaşam gibi hayatın farklı alanlarından güncel konuları müşterilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
  1. Akbank Private Banking

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turizmciler ulaşımı konuştu
    1. Turizmciler ulaşımı konuştu
    2. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    3. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    4. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    5. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    6. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    7. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    8. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    9. İBB’de 3 yeni atama!
    10. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    11. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    12. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    13. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    14. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    15. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    16. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    17. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    18. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    19. LGS’deki başarı sevindirdi
    20. Hafter güçlerinin göçmen merkezine..
    21. "En faydalı isimler üzerinde..
    22. Salihli Belediye meclisi içkili yerler..
    23. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri..
    24. İleri teknoloji kampüsü için..
    25. Kocaeli’de akrabasını öldürerek..
    26. Kuşadası’nda plastik sandalye ve masa..
    27. Mersin’den Volkswagen’e yatırım çağrısı
    28. AK Parti'den açıklama: Teklif Meclis'e..
    29. Genetiği değiştirilmiş binlerce..
    30. Ayvalık’ta Afganistan uyruklu mülteci..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz