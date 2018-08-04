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Akbaba Galatasaray için dünyaları reddetti!

Akbaba, Başakşehir'in yıllık 1 milyon 850 bin euroluk teklifini kabul etmedi, kulübü Alanyaspor'a bir kez daha rest çekti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:30
Akbaba Galatasaray için dünyaları reddetti!

25 yaşındaki milli oyuncunun, “Ya Galatasaray’a giderim ya da burada kalırım. Alanya’da iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bunun karşılığında sizden sadece önümü açmanızı istiyorum” çıkışı üzerine sarı-kırmızılı yönetimle Güney ekibi arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı öğrenildi.
 
Emre Akbaba’da her yol Galatasaray’a çıkıyor. 25 yaşındaki yetenekli futbolcu için Medipol Başakşehir kulübü Aytemiz Alanyaspor ile 5 milyon euroya anlaştı ama Emre, ne telefonlara çıktı ne de görüşmeye gitti. Bunun üzerine Başakşehir dün bir açıklama yayınlayarak transferden vazgeçtiğini duyurdu.
 
Emre Akbaba, Galatasaray forması giyebilmek için gerekirse bir sene oynamamayı bile göze aldığını söyledi. 

Fransa doğumlu olan ve çocukluğundan beri Galatasaray’ı tutup, bu tutkusunu sosyal medyaya koyduğu fotoğraflarla paylaşan Emre Akbaba, kulübüne başvurarak, “Ya Galatasaray’a giderim ya da burada kalırım. Alanya’da iyi şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bunun karşılığında sizden sadece önümü açmanızı istiyorum. Galatasaraylı olduğumu hepiniz biliyorsunuz” dedi. 
 
3 katını verdi

Alanyaspor’da senelik 600 bin euro kazanan Emre Akbaba’ya Başakşehir’in 4 senelik anlaşma ve her yıl için 1 milyon 850 bin euro net para önerdiği ortaya çıktı. Buna karşın Emre’nin “Çocukluk aşkım” dediği Galatasaray’a gelmek için bu cazip teklife olumsuz yanıt verdiği belirlendi. 
 
İlişkiler düzeldi

Öte yandan Emre Akbaba transferinde düzelen ilişkiler nedeniyle yeni bir sayfa açılma ihtimali güçleniyor. 

Geçtiğimiz sezon Vagner Love’un Galatasaray tarafından istenmesi ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun Fatih Terim’le ilgili sözleri ortamın gerilmesine neden olmuştu. Ancak Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın Çavuşoğlu ile iyi ilişki içinde olması Emre Akbaba transferinde de kapıları açtı. 

Güney ekibinin seneye serbest kalacak Emre’den para kazanmak için Galatasaray’ın teklif ettiği 2.5 milyon euroyu kabul
etmesi bekleniyor. 
 
Emre Akbaba için Galatasaray taraftarının da büyük isteği var. Sosyal medyada Emre konusu geniş yankı uyandırırken, genç futbolcunun Galatasaraylı formalı resimleri bol bol paylaşıldı. (Milliyet)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:30
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